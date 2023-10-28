والي جنوب كردفان يترأس اجتماع الغرفة الإسعافية لمعالجة إحتياجات مستشفى كادقلي

عقد والي جنوب كردفان الاستاذ محمد ابراهيم عبدالكريم اجتماعا مشتركا للغرفة الاسعافية لمعالجة مشكلات واحتياجات مستشفى كادقلي التي تم تشكيلها برئاسته والتي تضم عدد من الجهات المختصة. وأكدت الدكتورة سمية حسن برنجى الامين العام لمستشفى كادقلي مقرر اللجنة في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه المستشفى وكيفية البحث لوضع الحلول المناسبة للإطلاع بخدمة افضل. وقالت سمية ان المستشفى ظل يعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية علاوة على مشكلة البيئة والمياه الكهرباء، مؤكدة بان اللجنة تستمر في اجتماعات روتينية لوضع خطة استراتيجية لمعالجة كافة الاشكاليات، مشيدة باهتمام حكومة الولاية وسعيها لتوطين العلاج بالداخل وتجنيب المواطن عناء تلقي العلاج خارج الولاية. سونا

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