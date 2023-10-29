شاهد بالفيديو.. بسبب حبها ودعمها للجيش الفنانة ندى القلعة تردد أغنية مطربة تصغرها شهرة ونجومية وتغني للفنانة ريان الساتة

واصلت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, دعمها ومساندتها للجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني على جمهورها عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهرت القلعة خلال البث الماشر وهي تردد مع المطربة ريان الساتة التي تصغرها سنا ونجومية وشهرة أغنية الجديدة “الجيش كرب”. وعبرت المطربة الشهيرة عن اعجابها بالأغنية التي ظلت ترددها لفترة طويلة وهي مستمتعة بكلماتها التي تدعم الجيش وتسخر من قوات الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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