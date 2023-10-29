أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقطع فيديو لنجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمنية شهلي.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الفيديو الذي ظهرت تغني فيه “شهلي” وهي تقود سيارتها في الشارع العام يعود تاريخه لشهر أغسطس من العام الماضي.
وكانت أمنية الملقبة بحسناء السوشيال ميديا كانت قد ظهرت خلال المقطع وهي تغني وتتفاعل في الرقص وتصرخ بشكل هستيري على أنغام أغنية الفنانة ريان الساتة (تحب زول تقول زولي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي تغني وترقص وتصرخ بشكل هستيري أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع العام على أنغام (تحب زول تقول زولي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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