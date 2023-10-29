نشرت الفنانة السودانية الشابة إنصاف فتحي صورة حديثة على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالخلوقة والمحترمة رفقة زوجها مهند أحمد حامد, وكتبت عليها وهي تغازله (نتلاقي في وهج البشارات). تعليقات الجمهور جاءت كلها إيجابية وتتنمنى السعادة للمطربة وزوجها, ما دفع أحد المدققين لكتابة تعليق قال فيه (المطربة الوحيدة التي لا تجد في صفحتها تعليق خارج أو منتقد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة إنصاف فتحي تنشر صورة حديثة مع زوجها وتغازله: (نتلاقي في وهج البشارات) والجمهور يتفاعل بتعليقات إيجابية (المطربة الوحيدة التي لا تجد في صفحتها تعليق خارج أو منتقد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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