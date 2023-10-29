نشر جمهور ومحبي الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو حديث لها وجد حظه من التداول والشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب خلال المقطع الذي نشره جمهورها وهي تقدم وصلة رقص مثيرة من أعلى المسرح. وقام ناشرو المقطع على السوشيال ميديا بتركيب أغنية (توب الربط قدرك ظبط) مع المقطع الذي ظهرت فيه المطربة وهي ترقص. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تقدم وصلة رقص مثيرة من أعلى المسرح والجمهور يتغزل فيها ويهديها أغنية (توب الربط قدرك ظبط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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