نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتمت مشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربات سودانيات يغنين ويرقصن خلال جلسة خاصة بالعاصمة المصرية القاهرة. https://www.facebook.com/reel/178277048666547 المطربات بقيادة الفنانة منال البدري وتوتة عذاب ونون عبد السلام تفاعلن في الرقص على أنغام إحدى أغنيات الفنانة منال البدري وسط سخرية المتابعين, حيث كتب أحدهم (فك العرش على أصوله في مصر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بقيادة منال البدري وتوتة عذاب.. مطربات سودانيات يتجمعن في جلسة خاصة بالقاهرة ويغنين ويرقصن بشكل مثير ومتابعون: (فك العرش على أصوله في مصر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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