بعد زيادة وتيرة القصف بين حزب الله وإسرائيل.. بيان عاجل من الكويت لمواطنيها

دعت سفارة الكويت في بيروت، اليوم الأحد، رعاياها إلى “العودة الطوعية” إذا لم يكن هناك حاجة ملحة للبقاء في لبنان.

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، قالت السفارة في بيان صادر عنها اليوم، الأحد، إن هذا جاء “استناداً إلى بيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023 والذي يحث المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة لبنان إلى تأجيل السفر خلال هذه الفترة، والذي يهيب كذلك بالمواطنين المتواجدين حالياً في لبنان إلى العودة الطوعية إذا لم يكن هناك حاجة ملحة لتواجدهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن”.

وناشدت سفارة الكويت لدى لبنان المواطنين كافة التواصل معها وتسجيل بياناتهم على هاتف السفارة.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع وتيرة القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

ونزح نحو 29 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلاً للقصف خصوصاً بين حزب الله وإسرائيل منذ شنّ حركة حماس في السابع من الشهر الحالي هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، مما أدى إلى تصعيد الاحتلال عملياته على قطاع غزة المحاصر.

صدى البلد