أحالت نيابة شمال القاهرة مالك محل إطارات بمنطقة مساكن الشيراتون لاتهامه بالتعرض لسيدة أجنبية فى أحد الشوارع وملامسة جسدها بالقوة. جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بانه وحال سيرها بالطريق العام باغتها بان حسر عنها ملابسها وأمسك بمؤخرتها. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر حسر عنها ملابسها .. صاحب محل إطارات ينهش جسد سيدة أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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