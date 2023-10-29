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حسر عنها ملابسها .. صاحب محل إطارات ينهش جسد سيدة أجنبية

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Asma Osman 0 تبليغ

أحالت نيابة شمال القاهرة مالك محل إطارات بمنطقة مساكن الشيراتون لاتهامه بالتعرض لسيدة أجنبية فى أحد الشوارع وملامسة جسدها بالقوة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بانه وحال سيرها بالطريق العام باغتها بان حسر عنها ملابسها وأمسك بمؤخرتها.

صدى البلد

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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