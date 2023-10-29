صدمة أب.. استغاث بعد تغيب ابنته عقب خروجها للمدرسة ليتفاجأ بأمر غريب

حالة من الهلع انتابت أب بمحافظة البحيرة شمال القاهرة ، وصلت به إلى أنه نشر استغاثة بعد تغيب ابنته عن المنزل لعدة أيام عقب خروجها من المنزل وهى في طريقها إلى المدرسة، فاختلطت لدى الأب مشاعر الخوف ان تكون ابنته قد أصابها مكروه بمشاعر الغضب والحيرة، ليخرج الأب معلنًا استتغاثته على مواقع التواصل الإجتماعي، هنا بدأت تتتحرك الأجهزة الأمنية والتي كشفت مفاجأة بان الفتاة كانت متواجدة بمحافظة الإسكندرية بقصد التنزه برغبتها.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك” بشأن استغاثة أحد الأشخاص بتغيب كريمته (طالبة- مقيمة بالبحيرة) عقب خروجها من المنزل وتوجهها للمدرسة.

وبالفحص وبسؤال الشاكى قرر بعودة كريمته للمنزل فى وقت لاحق وأفاد بأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها بمحافظة الإسكندرية بقصد التنزه، وبسؤال المتغيبة أفادت بتركها المنزل بمحض إرادتها لذات السبب ونفت تعرضها لأى مكروه.

صدى البلد