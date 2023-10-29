إصابة واحدة بحمى الضنك بالجزيرة

أعلنت الإدارة العامة للطواريء الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة في التقرير اليومي لحمي الضنك 18 _ 28 أكتوبر الجاري عن تسجيل إصابة واحدة موجبه بحمى الضنك أمس 28 أكتوبر. وأوضح التقرير التراكمي لحمى الضنك عن وجود 151 حالة إشتباه بالحمى منها 127 حالة موجبة بالفحص السريع و2 حالة وفاة . من جانبه ناشد مدير عام وزارة الصحة بالولاية المواطنين بضرورة تفريغ وتجفيف وغسل صهاريج وأواني حفظ المياه والأزيار كل 3 أيام وتعريضها للشمس لمنع توالد باعوض الايديس المسبب لحمى الضنك داخل المنازل. سونا

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