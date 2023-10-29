شاهد بالفيديو.. منشدة دينية من نيجيريا تمدح الرسول والمتابعون يختلفون حولها

بصوت جميل قامت منشدة من دولة نيجيريا بمدح الرسول “صلى الله عليه وسلم”، وذلك بعد استضافتها على إحدى الفضائيات المصرية.

المنشدة استخدمت خليط من اللغة العربية ولهجة محلية في مدح الرسول، حيث ظهرت في برنامج زووم أفريكا بتقديم الإعلامية سالي عاطف على قناة سي بي سي.

واختلف المتابعون في تعليقاتهم على إنشاد الشابة النيجيرية بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي، فبينما أيد بعضهم الخطوة، حذر آخرون من ذلك وقالوا “الإسلام في خطر”.

شاهد فيديو المديح من النيجيرية:

المصدر – “النيلين“