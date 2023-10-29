بالصور.. نانسي عجرم تخطف الأنظار برفقة كريستيانو رونالدو وجورجينا

جورجينا ظهرت النجمة نانسي عجرم برفقه النجم العالمي كريستيانو رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز في حفل افتتاح موسم الرياض. وكشف جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم عن حقيقة إحيائها حفل لشخص يحمل الجنسية الإسرائيلية. وقال جيجي لامارا لـ صدى البلد: “كذب وافتراءات معندهمش شغله غير نانسي عجرم”. صدى البلد

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