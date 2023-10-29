وفاة مدير مطار الخرطوم الدولي في جمهورية مصر

الخرطوم توفي مدير مطار الخرطوم الدولي سعد أحمد محمد بجمهورية مصر العربية ”السبت”. وقال المكتب الإعلامي لمطار الخرطوم الدولي: ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنة راضية ينعي العاملين في مطار الخرطوم الدولي وشركة مطارات السودان المحدودة وسلطة الطيران المدني مدير مطار الخرطوم الدولي الذي إنتقل إلى جوار ربه اليوم في جمهورية مصر العربية. صحيفة اليوم التالي

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