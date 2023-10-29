بيان رسمي من ليفربول بشأن اختطاف عائلة نجم الفريق المهم!!

أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا، اليوم الأحد، بشأن تعرض عائلة لويس دياز، نجم الفريق، للاختطاف في كولومبيا.وقال ليفربول، في بيان رسمي: “يؤكد النادي أنه على علم بالأزمة المتعلقة بعائلة لويس دياز في كولومبيا، ونتمسك بأمل كبير أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة.. في هذه الأثناء، ستظل رعاية مصالح اللاعب هي أولويتنا المباشرة”.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، كشف عبر حسابه بموقع “X”، عن تعرض والدي الكولومبي لويس دياز للاختطاف في كولومبيا، وهو ما دفع الشرطة للتحرك من أجل استعادتهما بأسرع وقت ممكن.بعدها بفترة وجيزة، أوضح رومانو أنه تم إطلاق سراح والدة اللاعب وعودتها بأمان دون زوجها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشرطة نجحت في إنقاذ سيلينيس مارولاندا، والدة دياز، فيما تكثف جهودها من أجل تحرير زوجها.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه ليفربول، لمواجهة نوتنجهام فورست، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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