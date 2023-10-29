العالم يترقب ساعة الحسم في سباق الكرة الذهبية

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم، غدا الإثنين، صوب مسرح “شاتيليه” بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل النسخة الجديدة من جوائز “الكرة الذهبية” العريقة التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وتستحوذ هذه النسخة من الجائزة على اهتمام بالغ من كافة الأوساط في عالم كرة القدم، كونها تشهد منافسة شرسة للغاية على الجائزة الأبرز وهي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وانتزع الفرنسي كريم بنزيما، الجائزة في نسختها الماضية عام 2022، معتمدا على إنجازه الكبير مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2021-2022، عندما توج مع الفريق بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.لكن إنجازا أكبر من هذا من شبه المؤكد، أن يمنح صاحبه الجائزة في النسخة الحالية، نظرا لبصمة الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخية مع منتخب بلاده، والتي تضعه مجددا في صدارة المرشحين للفوز بالجائزة العريقة.

ويعود ميسي (36 عاما)، للمنافسة بقوة على الجائزة في هذه النسخة، معتمدا على قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعد 36 عاما من فوز الفريق بلقبه الثاني في المونديال عام 1986، عندما كان الأسطورة دييجو مارادونا هو النجم المتوج في صفوف الفريق.

ولعب ميسي دورا بارزا في فوز الفريق باللقب، واستحق الفوز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2022، كما حل ثانيا في قائمة هدافي نفس النسخة برصيد 7 أهداف.

وبعد شهرين فقط من فوزه باللقب المونديالي، نال ميسي جائزة “الأفضل” التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أفضل لاعب في العالم، وذلك لعام 2022.

كما فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي، قبل الانتقال إلى فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي ليستهل مسيرته مع الفريق الجديد بإحراز لقب بطولة “كأس الدوريات”، والتي توج ميسي هدافا لها في هذه النسخة كما أحرز جائزة أفضل لاعب بنفس النسخة.

هالاند المنافس

ويواجه ميسي منافسة قوية من أكثر من لاعب على جائزة الكرة الذهبية لمجلة “فرانس فوتبول”، ويتقدم هؤلاء اللاعبين المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي فاز مع فريقه في الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا).

وخلال مسيرته نحو منصات التتويج بهذه الثلاثية في أول موسم له مع مانشستر سيتي، بعد الانتقال إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، حقق هالاند (23 عاما) العديد من الأرقام القياسية، خصوصا فيما يتعلق بعنصر الأهداف، ومنها تسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسم واحد.

وكانت هذه الإنجازات كفيلة بمنح هالاند جائزة أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الماضي.

وفيما يتطلع ميسي لتعزيز الرقم القياسي، الذي يستحوذ عليه، لعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، وإحراز الجائزة للمرة الثامنة، يحلم هالاند بالفوز بالجائزة للمرة الأولى.

وفيما سيكون هالاند هو المنافس الأبرز لميسي على “الكرة الذهبية”، تضم قائمة المرشحين، التي تتكون من 30 لاعبا، أسماء أخرى عديدة حققت العديد من الإنجازات وتركت بصمات واضحة لكن فرصها في المنافسة قد تكون أقل من ميسي وهالاند.

مرشحون في الصورة

ويبرز من هذه الأسماء كل من الفرنسي كيليان مبابي، الذي بلغ مع منتخب بلاده نهائي مونديال 2022 وتوج هدافا للبطولة إضافة لفوزه مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي.

كما يدخل البلجيكي كيفن دي بروين والألماني إلكاي جيوندوجان والأرجنتيني جوليان ألفاريز الفائزين بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، في الصورة.

وهناك النيجيري فيكتور أوسيمين الفائز مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي والمتوج بلقب هداف البطولة في النسخة الماضية، وغيرها من الأسماء.

جوائز أخرى

وإلى جانب المنافسة الشرسة على الجائزة الرئيسية، تشهد هذه النسخة من استفتاء “فرانس فوتبول” منافسة أيضا قوية ومثيرة على “الكرة الذهبية” لأفضل لاعبة في العالم، وذلك في ظل إقامة بطولة كأس العالم للسيدات في منتصف العام الحالي.

وتبدو اللاعبة الإسبانية آيتانا بونماتي هي الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية غدا في حفل “فرانس فوتبول”، بعد فوزها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في مونديال 2023 بأستراليا ونيوزيلندا وجائزة أفضل لاعبة في الموسم الماضي باستفتاء اليويفا، نظرا لفوزها مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي إضافة للإنجاز المونديالي.

ورغم هذا، تواجه بونماتي منافسة قوية أيضا من عدة لاعبات سواء من برشلونة أو المنتخب الإسباني علما بأن قائمة المرشحات للجائزة تضم 30 لاعبة.

ويبرز من اللاعبات المنافسات لها بقوة على الجائزة كل من أولجا كارمونا لاعبة ريال مدريد والمنتخب الإسباني وألكسندرا بوب ولينا أوبردورف لاعبتي فولفسبورج والمنتخب الألماني وسام كير لاعبة تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الأسترالي.

كوبا وياشين

كما يشهد الحفل غدا توزيع جائزتين أخريين هما “كوبا” لأفضل لاعب شاب، و”ياشين” لأفضل حارس مرمى.

وتضم قائمة المرشحين لكل منهما 10 أسماء، وقد يكون من الصعب تحديد هوية الفائز بكل منهما في ظل تألق العديد من الأسماء في كل من الفئتين.

وشهدت الملاعب الأوروبية في الفترة الماضية، تألق جيل جديد من اللاعبين صغار السن، الذين خطفوا الأضواء كثيرا من النجوم المخضرمين.

ويبرز من هؤلاء النجوم الشبان الموجودين بالقائمة كل من الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد الإسباني) وبيدري وجافي وأليخاندرو بالدي ثلاثي برشلونة الإسباني وجمال موسيالا (بايرن ميونخ).

وعلى مستوى حراس المرمى، يبرز أيضا من الموجودين بالقائمة كل من الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، المغربي ياسين بونو، الكاميروني أندريه أونانا، البرازيلي إيدرسون، الألماني مارك أندري تير شتيجن، البلجيكي تيبو كورتوا والفرنسي مايك ماينان.

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