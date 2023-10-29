تربية نهر النيل تشيد بأداء الإدارة العامة للتقويم والامتحانات بالوزارة

أشاد الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل الوزير المكلف بالأداء المتميز والمتطور للإدارة العامة للتقويم والامتحانات بالوزارة. جاء ذلك لدى وقوفة اليوم على المرحلة الختامية لأعمال امتحانات الشهادة الابتدائية للعام (٢٠٢٣م)، والمتمثلة في عملية تحليل النتيجة وتغليف وتجليد (الشيت) النهائي للنتيجة. وأكد الوزير على المجهود الكبير والمقدر للعاملين بإدارة التقويم والامتحانات ووصف هذه الخطوة بالمهمة لدورها في حفظ النتيجة وسهولة استرجاعها، ودعا للمزيد من الابتكار لتطوير عمل الإدارة في كل المحاور. من جانبه استعرض الأستاذ صلاح محمد سليمان مدير الإدارة العامة للتقويم والامتحانات بالولاية بالإنابة المراحل التي مرت بها نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية للعام (٢٠٢٣م) حتى مرحلة التغليف والتجليد، مشيراً إلى أن الإدارة إلى جانب النسخة الخاصة بالإدارة فقد أعدت نسخة أخرى لسكرتير امتحانات السودان للتوثيق. سونا

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