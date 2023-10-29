استئناف الدراسة بجامعة العلوم الصحية فرع الولاية الشمالية

أكد مدير جامعة العلوم الصحية فرع الولاية الشمالية الدكتور إياس عبد المجيد حسن إستئناف الدراسة بالجامعة منذ الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، وأشار الي إنتظام الدراسة بصورة طيبة في كافة المستويات (المستوي الأول والثاني والثالث) في تخصصات دبلوم الصيدلة والتمريض والاسنان والتخدير وبرنامج بكلاريوس التمريض.

واضاف دكتور إياس عبدالمجيد في تصريح لـ(سونا) أن نسبة حضور الطلاب للجامعة والبالغ عددهم (550) طالبا وطالبة بلغت 100% وأعلن عن بداية إمتحانات الدور الأول للدفعة الأولي برنامج بكلاريوس التمريض إعتبارا من اليوم الأحد.

وقال إن إدارة جامعة العلوم الصحية عملت وطيلة فترة توقف الجامعة علي تهيئة الظروف الخاصة بالدراسة وسكن الطلاب ومعامل المهارات بجانب تهيئة أعضاء هيئة التدريس وتواجدهم المستمر داخل الجامعة خلال فترة وجود الطلاب بها وذلك للاستفادة القصوي.

وأكد أن إدارة الجامعة تحرص على ان يتمكن الطلاب من مواصلة مسيرتهم الدراسية في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث قامت الجامعة بتقسيط الرسوم الدراسية علي الطلاب علي طول السمستر.

كما بشر مدير جامعة العلوم الصحية فرع الشمالية مجتمع الولاية بتخصيص (50) مقعدا جديدا لطلاب برنامج بكلاريوس التمريض من قبل إدارة القبول بالتعليم العالي وذلك بسبب ظروف الحرب وتحويل عدد من الطلاب من الجامعات الموجودة بالخرطوم، مشيرا إلى أن التقديم متاحا الآن بجامعة العلوم الصحية فرع الولاية الشمالية.