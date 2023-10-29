شرطة السودان وقع إعلام شرطة ولايةالجزيرة والجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السرطان (تداعي) صباح اليوم ضمن فعاليات المبادرة المجتمعية والتوعوية لشعبة إعلام شرطة ولاية الجزيرة بمركز إيواء داخلية الشهداء بحنتوب مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الفني والخدمي بينهما وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التوعية. وتأتي المبادرة الموسومة بشعار: (كل أجزائه لنا وطن) برعاية اللواء شرطة حقوقي فضل عبده فضل مدير شرطة الولاية . وجرى تنفيذ برنامج مجتمعي توعوي بمناسبة الإحتفال بأكتوبر الوردي بتشريف الأستاذ طارق عبد الرحمن يوسف وزير الشباب والرياضة المكلف والعميد شرطة د. خالد محمد نور مدير دائرة الشؤون العامة ممثلاً لمدير شرطة الولاية وقيادات جمعية (تداعي) حيث قدمت فرقة التوجيه والخدمات بشرطة الولاية أغنيات وطنية تفاعل معها الحضور وقدم متطوعون بتداعي مسرحية توعوية جسدت أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي . من جانبه إمتدح ممثل مدير شرطة الولاية التنظيم الرائع للبرنامج والجهود الكبيرة التى يبذلها التوجيه والخدمات وإعلام شرطة الولاية في توعية المجتمع بالمهددات الصحية والأمنية التي قال إنها تترجم على أرض الواقع شعار: (الأمن والصحة مسؤولية الجميع) . فيما أشادت الأستاذة حواء بابكر مديرة جمعية تداعي بالجزيرة بالشراكة مع الشرطة والتي أسهمت في دعم أنشطة الجمعية التوعوية بمرض سرطان الثدي . سونا

كانت هذه تفاصيل خبر شراكة بين إعلام شرطة الجزيرة وجمعية اصدقاء أطفال السرطان (تداعي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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