بسبب دعمه لإسرائيل.. تراجع حاد في شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن

انخفض معدل الموافقة على أداء الرئيس الأميركي، بايدن، بين الديمقراطيين إلى مستوى قياسي بلغ 75% بانخفاض مذهل قدره 11 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي فقط، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة غالوب في الفترة ما بين 2 و23 أكتوبر.

ويتعرض بايدن لخطر نفور أعضاء حزبه بسبب دعمه المطلق لإسرائيل، التي تنفذ قصفًا وحصارًا كاملاً على غزة ردًا على هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وأظهر استطلاع سنوي أجرته مؤسسة غالوب في شهر فبراير أن الديمقراطيين يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع الإسرائيليين للمرة الأولى في تاريخ الاستطلاع الذي يمتد لعقدين من الزمن.

وكان أقل من النصف (48%) من مواليد منتصف ثمانينيات القرن الماضي يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تعبر علنًا عن دعمها لإسرائيل، وفقًا لاستطلاع حديث أجرته NPR/PBS NewsHour/Marist.

وكان رد فعل بايدن الأولي على هجمات 7 أكتوبر هو السفر إلى إسرائيل، وطلب 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل، فضلا عن خطابات تدين حماس باعتبارها “شرًا محضًا”، وهو ما حظي بإشادة واسعة النطاق من مؤيدي إسرائيل.

لكن دعم الرئيس الثابت لإسرائيل لم ينعكس في دعم سياسي جديد له في الداخل، وفقًا لأربعة استطلاعات رأي وطنية أجريت بعد 10 أكتوبر.

وانخفضت شعبية بايدن في استطلاع غالوب الذي أجري في أكتوبر بأربع نقاط لتعادل مستوى قياسيا منخفضا بلغ 37%، مدفوعا بتراجعه بين الديمقراطيين، كما تخلف أيضا بأربع نقاط بين المستقلين (35%) وظلت شعبيته بين الجمهوريين ثابتة عند 5%.

وتجاهل بايدن دعوات التقدميين والناشطين المؤيدين للفلسطينيين لوقف إطلاق النار في غزة، حتى عندما حث إسرائيل سراً على تأخير غزوها البري لتأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

ودعا بايدن إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة مع التأكيد على أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، كما دان تصاعد معاداة السامية وكراهية الإسلام في الولايات المتحدة.

وأعرب العديد من الأميركيين المسلمين والعرب، الذين يعتبرون أنفسهم ناخبين ديمقراطيين مخلصين، عن شعورهم بالخيانة بسبب دعم بايدن للحملة العسكرية الإسرائيلية.

وعلق النائب الديمقراطي علاء عباس فرحات لشبكة “إن بي سي” نيوز الأسبوع الماضي: “أدى بايدن بمفرده إلى نفور كل ناخب أميركي عربي ومسلم تقريبًا في ميشيغان”.

العربية نت