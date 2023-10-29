انعقاد مؤتمر الصلح بين اولاد ابوشجيرة وأولاد الشمباتي بالنيل الابيض

إنعقد بقاعة محلية كوستي ظهر اليوم مؤتمر الصلح بين قبيلتي اولاد ابو شجيرة وأولاد الشمباتي بمحلية السلام إثر خلافات سابقة بين الطرفين، بحضور المديرين التنفيذيين لمحليتي كوستي والسلام، والأجهزة الأمنية وقيادات الإدارة الأهلية ومشايخ الطرق الصوفية واعضاء لجنة إصلاح ذات البين بين الطرفين. وفي بداية المؤتمر ثمن الأستاذ الشريف يوسف خليفة رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الصلح الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادات الإدارة الأهلية ومشايخ الطرق الصوفية لتقريب الطرفين وتهدئة النفوس ونزع فتيل الأزمة للوصول للاتفاق النهائي الذي يسهم في استقرار الأمن بالمنطقة. من جانبه امتدح الأستاذ الزين فضل المولي الزين المدير التنفيذي لمحلية السلام جهود لجنة إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر والوصول إلى إتفاق شامل يدعم استقرار المنطقة ورتق النسيج الإجتماعي بين المكونات المحلية، مؤكدا اهتمام حكومة المحلية بتنمية وتطوير مشروعات البني التحتية في مجالات الصحة، التعليم، والمياه. فيما اشاد الأستاذ ابو عبيدة عجبين المدير التنفيذي لمحلية كوستي بروح التسامح والتعايش بين الطرفين، مؤكدا التزامهم التام بتفعيل دور الخلاوي القرآنية والرعاية الإجتماعية لتنمية الحزام الحدودي بين محليتي كوستي والسلام، مشيرا للدور الكبير الذي ظلت تضطلع به قيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية واسهاماتها الفاعلة في حفظ الأمن والاستقرار بالمجتمعات المحلية. سونا

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