وزير الصحة الإتحادي: رعاية الطفولة والأمومة من أولويات العمل الصحي للوزارة

أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، على أن رعاية الأمومة والطفولة من أولويات الوزارة، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم المقدم من قبل منظمة اليونيسف والوقف على الترتيبات التي تمت من حيث الإمداد وعمليات تنفيذ الخطط لمكافحة الملاريا وعمليات تحصين الأطفال والتغذية.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالحجر الصحي بولاية البحر الأحمر، بممثل منظمة اليونيسيف بالسودان مانديب اوبرين والوفد المرافق لها بحضور إدارات (الشؤون المالية والإدارية، الرعاية الصحية الأساسية، الصحة الدولية، برنامج التحصين، وحدة تنفيذ مشاريع الدعم العالمي بالوزارة).

وكشف الوزير عن سعي وزارته للإستفادة من الدعم المقدم من منظمة اليونيسف في دعم البرامج وتنفيذ الخطط مؤكدًا على أهمية دعم المنظمة في توفير معينات لمكافحة الملاريا وبداية حملات تطعيم الأطفال، مشيراً إلى وصول أدوية الملاريا للسودان، خاصة الملاريا الوخيمة، موضحاً أن أدوية الملاريا الأخرى قيد الإستلام، مؤكدا على إيصالها إلى كل ولايات السودان.

وأضاف الوزير أن هناك ترتيبات لبداية حملات التحصين خاصة مرض الحصبة لانتشاره في الفترة الأخيرة ببعض الولايات، مؤكدا على إستلام معظم اللقاحات عبر منظمة التحالف العالمي للقاحات ومنظمة اليونيسف وتسليمها إلى إدارة التحصين.

وأشار الوزير إلى بعض العقبات التي تواجه تنفيذ الحملات في بعض ولايات السودان،مبينا العمل على تذليلها،مشيرا بداية الإجتماعات التحضيرية بواسطة برنامج التحصين، مبشرا ببداية حملات التحصين، شاكرا الكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي لإستمرار تقديم الخدمة للمواطنين أثناء الحرب وبإمكانيات محدودة.

من جانبها أكدت ممثل منظمة اليونيسف مانديب اوبرين، التزامهم بدعم وزارة الصحة الاتحادية في الأنشطة وتسخير الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات الصحية ودعم البرامج حتى نصل إلى الهدف المنشود.

وأشارت إلى مرونة النظام الصحي بالسودان ونجاحه في إستمرار تقديم الخدمة الطبية أثناء الحرب، لافتة إلى أن المنظمة تعمل ضمان إستمرار خدمات صحة الطفولة.

وابانت أن هناك خطة وضعت لدعم الصحة بالسودان عبر النداء العالمي للمنظمة، مؤكدة على إستمرار التدخلات المنقذة للحياة والعمل على تقوية النظام الصحي وسلاسل التبريد ودعم الكوادر الطبية.

وأشارت مانديب إلى تنفيذ إلتزام المنظمة بتوفير جرعات التطعيم ضد مرض الحصبة وتقديمها للسودان.