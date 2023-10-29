والي الخرطوم يتسلم لحوم وتمور قادمة من السعودية ويوجه بتوزيعها

تسلم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم 12 طنا من اللحوم مقدمة من مشروع المملكة العربية السعودية للافادة من الهدي والأضاحي عبر اللجنة العليا لتوزيع الدعم للولايات . كما تسلم 12 ألف كرتونة تمور مقدمة من المملكة العربية السعودية مشيدا بالدعم الذي ظلت تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان وأسهم في تخفيف وطأة الحرب على المواطنين. وحضر التسليم المدير التنفيذي لمحلية كرري أحمد المصطفى ومفوض العون الإنساني خالد عبدالرحمن. ووجه الوالي بتوزيعها فورا على المواطنين عبر المساجد ومراكز الإيواء والخلاوي والتكاليا حسب آليات التوزيع المقررة وتستهدف في الأساس الفئات الأكثر حوجة . وقال الوالي أنه يجري إتصالات مكثفة للوصول للمواطنين في المحليات الاخرى ويسهل الوصول إليها حتى يتسنى تقديم الدعم لهم. في السياق جدد الوالي دعوته للخيرين والشركات والمنظمات المساهمة العينية في نداء الخرطوم لتوسيع دائرة التغطية حيث لا يزال الدعم المستلم من الجهات المانحة لم يغطي إلا نسبة ضئيلة من الفئات المستهدفة. سونا

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