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والي الخرطوم يتسلم لحوم وتمور قادمة من السعودية ويوجه بتوزيعها

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Asma Osman 0 تبليغ

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تسلم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم 12 طنا من اللحوم مقدمة من مشروع المملكة العربية للافادة من الهدي والأضاحي عبر اللجنة العليا لتوزيع الدعم للولايات .

كما تسلم 12 ألف كرتونة تمور مقدمة من المملكة العربية السعودية مشيدا بالدعم الذي ظلت تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان وأسهم في تخفيف وطأة الحرب على المواطنين.

وحضر التسليم المدير التنفيذي لمحلية كرري أحمد المصطفى ومفوض العون الإنساني خالد عبدالرحمن.

ووجه الوالي بتوزيعها فورا على المواطنين عبر المساجد ومراكز الإيواء والخلاوي والتكاليا حسب آليات التوزيع المقررة وتستهدف في الأساس الفئات الأكثر حوجة .

وقال الوالي أنه يجري إتصالات مكثفة للوصول للمواطنين في المحليات الاخرى ويسهل الوصول إليها حتى يتسنى تقديم الدعم لهم.

في السياق جدد الوالي دعوته للخيرين والشركات والمنظمات المساهمة العينية في نداء الخرطوم لتوسيع دائرة التغطية حيث لا يزال الدعم المستلم من الجهات المانحة لم يغطي إلا نسبة ضئيلة من الفئات المستهدفة.

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سونا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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