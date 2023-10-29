وزيرة المالية بالنيل الابيض تخاطب ورشة قفل الحسابات الختامية

أكدت الاستاذة فاطمه الحاج الطيب المدير العام الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية النيل الأبيض علي أهمية التدريب في رفع قدرات العاملين بالخدمة المدنية والإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

جاء ذلك لدى مخاطبتها بقاعة مؤسسة بحر للتمويل الأصغر بربك ظهر اليوم ختام ورشة” قفل الحسابات الختامية” التي نظمتها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية بالولاية،

وقالت وزيرة المالية أن إدارة المراجعة الداخلية تعتبر أهم جهاز رقابي يقوم بتطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المالية، مؤكدة علي دورها الفعال في هذه المرحلة في ظل غياب بعض مستويات الحكم على مستوى الدولة.

وشددت وزيرة المالية على اهمية العمل بتناغم وانسجام بين كافة الوحدات المالية وتجويد الأداء ومعرفة الحقوق والواجبات والعمل بتواضع ومسئولية تضامنية.

وأشارت وزيرة المالية إلى أن الوزارة بصدد الإعداد لمقترح ميزانية ٢٠٢٤م وقفل الحسابات بنهاية العام المالي ٢٠٢٣م.

وفي ذات السياق ابان الأستاذ عوض الله محمد إدريس مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية أن هذه الورشة تأتي في خطة الإدارة لرفع قدرات العاملين وتبادل الخبرات.

وأعرب عن شكره لوزيرة المالية لاهتمامها بأمر التدريب، وأشار إلى ان الورشة تستهدف ٤٠ متدرب بالمراجعة الداخلية من كل الوحدات والمؤسسات والوزارات والمحليات.

وقدم الاستاذ صبري أحمد حسن مدير مؤسسة بحر أبيض للتمويل الأصغر محاضرة تناول من خلالهما خطوات قفل الحسابات الختامية وإكمال الدورة المستندية، وركز على الأمانات والعهد المالية ومتابعتها شهريا، كما قدم نماذج عملية لخطوات قفل الحسابات حسب بنود الميزانية.