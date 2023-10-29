بثلاثية نظيفة .. مانشستر سيتي يهين اليونايتد في عقر داره

كشر مانشستر سيتي عن أنيابه، وحقق فوزا كبيرا (3-0) على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح إيرلينج هالاند التسجيل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف النجم النرويجي الهدف الثاني بالدقيقة 49، ثم أحرز فيل فودين الهدف الثالث للفريق السماوي في الدقيقة 80.
وارتفع رصيد السيتي إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف آرسنال، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتأخر بفارق نقطتين عن توتنهام (المتصدر).
كووورة
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