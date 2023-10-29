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الخارجية السعودية: محادثات جدة بشأن السودان لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال الخارجية السعودية بأن محادثات جدة بشأن السودان لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية وستركز على إيصال المساعدات ووقف إطلاق النار في السودان.

الخارجية السعودية: محادثات جدة بشأن السودان ستركز على إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.

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الشرق للأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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