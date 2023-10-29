الخارجية السعودية: محادثات جدة بشأن السودان لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية

جدة - السعودية قال الخارجية السعودية بأن محادثات جدة بشأن السودان لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية وستركز على إيصال المساعدات ووقف إطلاق النار في السودان. الخارجية السعودية: محادثات جدة بشأن السودان ستركز على إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية. الشرق للأخبار

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