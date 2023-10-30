شاهد بالفيديو.. اللاعب الفلسطيني رمزي صالح: (مستحيل العب مع الحضري وعندما وقع للمريخ السوداني مشيت على طول)

استضاف الإعلامي المصري مهيب عبد الهادي عبر برنامجه “اللعيب” الذي يذاع على قناة mbc مصر الحارس الفلسطيني رمزي صالح.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كشف الحارس الفلسطيني الذي لعب للمريخ السوداني لفترة قصيرة عن أسباب مغادرته القلعة الحمراء.

وقال رمزي أن سبب ذهابه من المريخ هو تعاقد النادي مع الحارس المصري المخضرم عصام الحضري والذي تغزل في إمكانياته وخبراته ووصف بالأسطورة وأفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية.

وبحسب متابعة محرر موقع النيلين فقد قال رمزي الذي لعب لسموحة والأهلي في مصر أنه كان من المستحيل اللعب مع الحضري, وأضاف عندما وقع الحارس المصري للمريخ السوداني مشيت على طول من المريخ.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)