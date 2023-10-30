أبهرت فتاة سودانية حسناء رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار الفتاة التي تم وصفها بالحسناء فائقة الجمال وهي تغني وتضحك. وخطفت الفتاة قلوب المتابعين بعد ظهورها وهي تردد خلف مطرب وهو يغني برطانة أهل دنقلا, وكتب معجبون في تعليقاتهم وهم يتغزلون في الفتاة: (دناقلة يا رسول الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وهي تغني بـ(رطانة) أهل دنقلا ومتابعون يتغزلون فيها: (دناقلة يا رسول الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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