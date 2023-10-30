عادت الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خصصت أفرو مقطعها الذي بدأته بفاصل من الرقص من داخل غرفتها للهجوم على القنوات الفضائية السودانية. وانتقدت الراقصة المثيرة للجدل الفضائيات السودانية والمواقع الالكترونية بسبب اهمالها الحديث عن الفيلم السوداني الضجة (وداعاً جوليا) والذي يعرض هذه الأيام على عدد من الفضائيات السودانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الراقصة السودانية آية أفرو تعود لإثارة الجدل من جديد بفاصل من الرقص داخل غرفتها وتهاجم القنوات والمواقع السودانية بسبب اهمالها (وداعاً جوليا) وتقول: (ما تفقعوا مرارتنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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