بالصور والفيديو.. شاهد ماذا فعل اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو مع الفنانة نانسي عجرم عندما أرادت التقاط صورة مع صديقته جورجينا ومعلقات سودانيات: (جورجينا خائفة من الشلب)

تواجدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في حفل افتتاح موسم الرياض 2024، وأثناء حضورها التقت باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ووصديقته عارضة الأزياء جورجينا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة نانسي عجرم، في الفيديو وهي تتوسط كريستيانو وجورجينا، لالتقاط بعض الصور التذكارية، ويظهر خلفهم عدد كبير من الجمهور الذي يجلس بأحد مسارح موسم الرياض.

وقامت جورجينا صديقة اللاعب باحتواء نانسي بجوارها والتقاط صورة معها بعد طلب من رونالدو الذي لاحق نانسي عجرم بنظرات الاعجاب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد جاءت التعليقات ساخرة على بعض مواقع التواصل السودانية التي شاركت المقطع, وكتبت إحدى المتابعات تعليق ساخر قالت فيه: (جورجينا خائفة من الشلب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)