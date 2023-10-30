نشرت سيدة الأعمال ومتعهدة الحفلات السودانية الشهيرة والمثيرة للجدل هبة كايرو, كواليس مقابلة أجرتها معها قناة العربية الفضائية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت سيدة الأعمال المقيمة بالعاصمة المصرية القاهرة منذ سنوات طويلة وهي تتحدث للقناة من إحدى محلاتها. متابعي هبة كايرو قاموا بمشاركة المقطع على حساباتهم الشخصية مع تعليقات متغزلة فيها, وكتب أحد الذين قاموا بمشاركة المقطع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (شيخة الشيخات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال ومتعهدة الحفلات السودانية المثيرة للجدل هبة كايرو تنشر كواليس مقابلتها مع قناة العربية ومتابعيها يتغزلون فيها: (شيخة الشيخات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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