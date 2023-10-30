عادت الإعلامية والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, عبر مقطع فيديو وهي جالسة وتتمايل على أنغام أغنية الفنانة إنصاف مدني (بنعود تاني). “لوشي” خطفت قلوب المتابعين بعد ظهورها في المقطع بفستان كشف ساقيها, وسط تعليقات متغزلة من قبل الجمهور, وكتب أحد المعلقين متغزلاً: (الواحد يدرس شنو عشان يعرس لوشي دي؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني “لوشي” تعود للظهور على السوشيال ميديا بأغنية إنصاف مدني وبفستان كشف “ساقيها” والجمهور يتغزل: (الواحد يدرس شنو عشان يعرس لوشي دي؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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