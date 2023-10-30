كسر له إصبعين.. الحبس عامين مع الشغل لشخص تسبب بعاهة مستديمة لآخر

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط ، شخص ، بالحبس مع الشغل لمدة عامين لقيامة بالتعدي على شخص بالضرب مما أسفر عن إصابته بعاهة ” كسر إصبعين ” بسبب خلافات سابقة بينهم بمركز صدفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد نصر عضو المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد .

تعود وقائع القضية رقم 1619 لسنة 2022 جنايات مركز صدفا إلى ورود بلاغ إلى ضباط مباحث مركز شرطة صدفا بوقوع مشاجرة وقعت بين المتهم ” وفيق . ن . ق ” والمجني عليه ” ميخائيل . ن . ف ” على خلفية خلافات سابقة بينهما .

وتوصلت تحريات المباحث إلى انه أثناء عودة المجني عليه ” ميخائيل . ن . ف ” من عمله إلى منزله رفقة نجله ” شنودة ” تقابلا مع المتهم ” وفيق . ن . ق ” بالطريق ووقعت بينهما مشادة كلامية على خلفية خلافات سابقة بينهما تطورت المشادة إلى اشتباكات بالأيدي قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بأيدي مع ثني أصابع اليد اليسرى للمجني عليه تخلف عن ذلك عاهة مستديمة بعد أن قطع بالوتر الباسط للأصبعين البنصر والخنصر باليد اليسرى وكسر بالسلامية الطرفية لكليهما مما أدى إلى عدم قدرته على ثنيهما بصورة طبيعية .

صدى البلد