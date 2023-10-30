إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسوان – القاهرة الصحراوي الغربي

أصيب 10 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة، بالقرب من قرية الغنيمية بمركز إدفو، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وكانت الأجهزة المعنية، تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص ، وتم نقلهم إلى مستشفى حورس لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
صدى البلد
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