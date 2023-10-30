تامر حسني يشيد بأداء بسمة بوسيل لأغنية “أعطونا الطفولة”

أشاد الفنان تامر حسني بأداء طليقته بسمة بوسيل بعد أن غنت أغنية “أعطونا الطفولة” بصوتها.

ونشرت بسمة مقطع الفيديو عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلق تامر: “أحسنتي أحسنتي يا بسمة، يارب احفظ أطفال غزة وأهل غزة العزة لأهل غزة الشرفاء الأبرياء، قلوبنا تبكي بحرقة عليكي يا غزة، يارب معجزة من عندك يارب معجزة من عندك يارب معجزة من عندك”.

وردت بسمة بوسيل علية قائلة: “يارب يا تيمو تحصل معجزة من رب العالمين وكل ده يخلص”.

وأعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي