كشف العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة عن وصول الفريق الفني للجوازات والسجل المدني إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان. وذلك لاستئناف عمل استخراج الرقم الوطني والجواز الا لكتروني.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تعلن بدء استخراج الجواز الإلكتروني والرقم الوطني في جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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