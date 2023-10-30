انطلاق الورشة التدريبية الأساسية في مجال مهارات التشخيص والقياس بالشمالية

إنطلقت صباح اليوم بمركز وعي للتنمية الفكرية بدنقلا فعاليات الورشة التدريبية الأساسية في مجال مهارات التشخيص والقياس والتي ينظمها قسم الامراض النفسية والعصبية بمستشفي دنقلا التخصصي بالتعاون مع إدارة الصحة النفسية بالادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالولاية الشمالية برعاية شركة سوداني للاتصالات. وأكد رئيس قسم الامراض النفسية والعصبية بمستشفي دنقلا التخصصي الدكتور الوليد عبد الواحد في تصريح لـ(سونا) أن الورشة التي تستمر حتي الثاني من شهر نوفمبر المقبل، تستهدف الأخصائيين النفسيين العاملين في قسم الامراض النفسية والعصبية بمستشفيات دنقلا التخصصي والبرقيق والبالغ عددهم 30 أخصائي نفسي، مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى رفع القدرات والمهارات الأساسية للعاملين في المجال. وابان أهمية مثل هذه الورشة التدريبية لاسيما في ظل الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد مشيدا بتعاون إدارة الصحة النفسية بالادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية وشركة سوداني وحرصهما على إنجاح الورشة . من جانبها أوضحت مدير إدارة الصحة النفسية بالادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالولاية الشمالية الاستاذة أمل عبد الله أن الورشة التدريبية تقدم خلالها العديد من المحاضرات من بينها دراسة الحالة (الفحص، الحالة العقلية) والقياس النفسي لاضطرابات المزاج والقياس النفسي لاضطرابات القلق والقياس النفسي لاضطرابات الذهان والعلاج المعرفي السلوكي وتطبيقات علي العلاج النفسي المعرفي السلوكي والعلاج النفسي للأمان. سونا

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