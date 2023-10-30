مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد إدارة الشرطة الأمنية بالولاية

وقف اللواء شرطة حقوقي فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة صباح اليوم على سير العمل بإدارة الشرطة الأمنية رفقة العميد شرطة د/خالد محمد نور مدير دائرة الشؤون العامة ،وعدد من الضباط حيث كان في استقبالهم العميد شرطة محمد علي إبراهيم البشير مدير الإدارة.

وأشاد مدير شرطة الولاية بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها إدارة الشرطة الأمنية خاصة خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد ،مشددا على أهمية رفع المَقدِرات ، والحس الأمني ، ووعد بتطوير معينات العمل ، ودعمه لمزيد من التجويد ، واستمع مدير شرطة الولاية إلى تنوير ضاف عن سير الأداء من مدير الإدارة في اجتماع ضم السادة الضباط..، وتجيء الزيارة ضمن الجولات التفقدية لمدير شرطة الولاية للاطمئنان على سير الأداء بوحدات شرطة الولاية ، والنهوض ببيئة العمل عقب توليه مهامه .