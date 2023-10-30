قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة: إذا لم يتصدى الجيش ويوقف الإمداد بالمرتزقة والسلاح من أم جرس فلن يستطيع كسب الحرب وتصبح الحرب “كالساقية” تقتل ألف فيأتي ألف آخر. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مبارك الفاضل: “تقتل ألف فيأتي ألف آخر” يجب على الجيش وقف إمداد المرتزقة من تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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