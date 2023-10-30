بالصور.. إكتمال إنارة الطرق الرئيسية بمدينة المناقل

أكمل فريق إدارة الكهرباء بوزارة البنى التحتية والنقل بولاية الجزيرة برئاسة المهندس طارق أحمد النضيف إنارة الطرق الرئيسية بمدينة المناقل وسط ترحيب وسعادة من مواطني المحلية حيث أعلن رئيس الفريق عن تغيير بعض الكيبولات والأسلاك واللمبات والمفاتيح . وعبر مواطنو المحلية عن سعادتهم واشادتهم بجهود وزارة البني التحتية في إنارة الطرق التي عانت من الإهمال لفترات طويلة بسبب عدم الصيانة والمراجعة . من جانبه إمتدح المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة جهود العاملين في إدارة الكهرباء الذين عملوا لثلاثة أيام متواصلة من أجل صيانة وإنارة الطرق بمحلية المناقل. واعلن إلتزام وزارته بمعالجة كافة مشاكل إنارة الطرق بمحليات الولاية المختلفة وفقا لخطط وبرامج الوزارة . سونا

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