بدء تسجيل الراغبين لأداء فريضة الحج للعام ١٤٤٥ هجرية بالنيل الأبيض

أعلن الدكتور فتحي مهدي أمين أمانة الحج والعمرة بولاية النيل الأبيض عن بدء فتح التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء شعيرة الحج للعام ١٤٤٥ هجرية. وقال فتحي في تصريح ل( سونا ) أن إجراءات الحج لهذا العام ١٤٤٥ هجرية قد بدأت مبكرا حسب توجيهات وزارة الإرشاد والأوقاف والمجلس الأعلى للحج والعمرة ببدء تسجيل الراغبين في الحج بكل ولايات السودان حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الحجاج لأداء شعيرة الحج . وأشار فتحي إلى أن التسجيل قد بدأ في ولاية النيل الابيض منذ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري بصورة من الجواز أوالرقم الوطني. ودعا الراغبين في أداء شعيرة الحج بالإسراع في استخراج الجواز باعتباره الوثيقة المعتمدة في إكمال اجراءات السفر للمتقدمين ، واضاف هنالك إجراء اخر يسمى هامش الجدية وهو دفع مبلغ مليون جنيه عند بدء التقديم الالكتروني للحج ويكمل بعد إعلان التكلفة النهائية. وابان أن التسجيل يتم حاليا في مركزين بامانة الحج والعمرة بكوستي أو مكتب الشئون الدينية بالدويم بالإضافة للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://ee.kobotoolbox.org/x/f5XMUHbC سونا

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