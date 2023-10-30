قال تجمع العاملين بالنفط بأنه قام العاملون أمس بإغلاق جميع الآبار ومحطات المعالجة بالحقل حفاظاً على المنشآت وسلامتها ومن ثم غادروا مساءً إلى أماكن آمنة. – نحمل قوات الدعم السريع أمن وسلامة جميع العاملين وسلامة المنشئات النفطية التي هي ملك للشعب السوداني ونحذر من خطورة التهاون بسلامتها. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع العاملين بالنفط: الدعم السريع استلم المطار وأجزاء من حقل بليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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