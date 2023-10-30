الدامر تعلن جاهزيتها لاستئناف العام الدراسي

أكد الاستاذ عثمان محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية الدامر جاهزية محليتة لبداية العام الدراسي الجديد في موعده المحدد في الخامس من نوفمبر المقبل. جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة المحلية الجلسة الافتتاحية لاستشارية التعليم بالمحلية تحت شعار (نستلهم الهمم لنبلغ القمم) بحضور ومشاركة الاستاذ جمال بله ممثل وزير التربية والتعليم وعدد من قيادات التعليم والاجهزة التنفيذية والامنية والشرطية بمحلية الدامر . واشار المدير التنفيذي لمحلية الدامر الي التحديات الكبيرة التي تواجه بداية العام الدراسي التي تتطلب قدر من التضحيات للعبور بالعام الدارسي لبر الامان في ظل الظروف الراهنة متناولا جهود محليته في توفيق اوضاع الوافدين بالقرية (6) واستيعاب التلاميذ الوافدين بمدارس المحلية. وتقدم بالشكر لوالي ولاية نهر النيل بالتزامه بتوفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية ووجبة الفطور للتلاميذ والطلاب الوافدين بالتنسيق مع ديوان الزكاة، مجددا حرص واهتمام محليته بالتعليم باعتباره الركيزة الاساسية للتنمية. فيما قدم الاستاذ جمال بله ممثل وزير التربية والتعليم تنويرا ضافيا حول موجهات العام الدراسي الجديد، مطالبا بضرورة رفع توصيات اكثر دقة لمعالجة مشكلة اسباب تدني نتيجة محلية الدامر في امتحانات شهادة مرحلة الأساس العام السابق والتي لا تتنانسب مع مكانة وريادة المحلية في مجال التعليم. كما طالب بضرورة التوزيع العادل للمعلمين والعمل بمبدأ المحاسبة لمعالجة اوجه القصور ووجه بحصر التلاميذ الوافدين وموافاة الوزارة بتقرير بذلك مؤكدا وقوفهم مع كافة برامج التعليم بالمحلية. واكد الاستاذ عبدالعظيم احمد محمد سعيد مدير التعليم بالمحلية علي اهمية الاستشارية في وضع خارطة طريق للعام الدراسي الجديد، املا ان تخرج الاستشارية بتوصيات تسهم في تطوير ونهضة التعليم بالمحلية. فيما قدم الاستاذ مصطفي التجاني مدير المرحلة المتوسطة والاستاذ مصطفي العباس مدير المرحلة الابتدائية بمحلية الدامر احصائيه حول حصر المدارس الجاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث البنية التحتية والتجليس والكتاب المدرسي، حيث بلغ عدد التلاميذ المقبولين بالمرحلة المتوسطة ٣٣٢٨ تلميذة وتلميذة موزعين علي عدد ٩١ مدرسة بوحدة المحلية الادارية السبعة فيما بلغ عدد مدارس مرحلة الأساس ١٨١ مدرسة. سونا

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