الإحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي بمعسكر إيواء الجيلي صلاح بمدني

ود مدني - ولاية الجزيرة إحتفل صندوق إعانة المرضى الكويتي مكتب السودان بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم بمعسكر إيواء مدرسة الجيلي صلاح بمدني باليوم العالمي لغسل الأيدي . وأكد ممثل صندوق إعانة المرضى الكويتي أن الإحتفال يأتي ضمن مشروع مكافحة الأوبئة والتصدي للإسهالات المائية الذي ينفذه الصندوق بمحلية مدني الكبرى. وأشار إلى أن الإحتفال يحتوي على التوعية بكيفية غسل الأيدي للمقيمين بالمعسكر للحد من إنتشار الأمراض الوبائية إضافة لتوزيع معينات . من جانبه أشار الأستاذ مأمون بابكر مدير إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة إلى أن الإحتفال باليوم العالمي لغسيل الأيدي يستهدف التذكير بأهمية الغسيل الذي يجنب الإصابة بالإسهالات المائية، معلناً أن مشروع مكافحة الأوبئة يستهدف 8 معسكرات إيواء بمدني بالإصحاح البيئي وسلامة مياه الشرب. و يصاحب الإحتفال عروض مسرحية وترفيهية وتوزيع معينات . سونا

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