الخلية الأمنية المشتركة بولاية البحر الأحمر تتمكن من الايقاع بشبكة إجرامية يتزعمها أجانب

تمكنت الخلية الامنية المشتركة بولاية البحرالاحمر من الايقاع بشبكة اجرامية يتزعمها (6) متهمين اجانب تعمل علي تهريب المخدرات(كوكايين) بين عددا من الدول. واوضح اللواء ركن محمد عثمان محمد قائد المنطقة العسكرية بولاية البحرالاحمر (للمكتب الصحفي للشرطة) ان ضبط الخلية الامنية لعدد(4) كيلو من مخدر الكوكايين عبر الشبكة الاجرامية بالولاية يعتبر انجاز نوعي للخلية يدل علي تفانيهم وعملهم الدؤوب في كشف الجرائم والمهددات الامنية بالولاية ، مشيرا الي ان الشبكة تعمل علي تهريب مادة الكوكايين من دولة النيجر عبر دول تشاد ومصر مرورا بالسودان لتوزيعه داخل المملكة العربية السعودية وعددا من الدول الاخري ولكن يقظة منسوبي الخلية وجاهزيتهم وحسهم الامني العالي ادي للايقاع بهذه الشبكة الاجرامية الخطيرة ، مؤكد التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة الامنية بالولاية من اجل بسط الامن والاستقرلر ومحاربة كافة الظواهر السالبة التي تستهدف وتهدد امن وطمأنينة انسان الولاية. هذا وكان مدير شرطة ولاية البحرالاحمر ومدير جهاز المخابرات بالولاية قد وقفا علي الضبطية مشيدين باداء منسوبي الخلية وانجازاتهم المتلاحقة في كثير من الضبطيات بالولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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