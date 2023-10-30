ما جدوى تركيب محطات تقوية اتصالات مصرية قرب غزة؟

أكد رئيس أكبر شركة اتصالات خلوية في مصر لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه لا فائدة يمكن أن تعود على غزة، من تركيب محطات لتقوية الاتصالات في مدينة رفح المصرية قرب الحدود مع القطاع.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي، الأحد، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات لتقوية بث شبكات الاتصالات قرب من معبر رفح، لمساعدة سكان غزة على التواصل مع العالم الخارجي.

وأشار بدوي في تصريحات من البرلمان، أن “مصر تبذل دورا كبيرا لدعم أهالي قطاع غزة”، مشيرا إلى أن “هذة الجهود تأتي في إطار الجهود المصرية لتقديم خدمات المحمول والإنترنت في رفح، ولراغبي استخدام هذه الشبكات من الفلسطينيين” المحاصرين في القطاع.

لا فائدة

إلا أن رئيس مجلس إدارة شركة “فودافون مصر” هاني محمود، قال لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “محطات التقوية مداها 10 كيلومترات على الأكثر، لكي يستفيد منها المشترك خارج حدود مصر لا بد أن تكون لديه خاصية التجوال”.

وأضاف رئيس “فودافون مصر”، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من عدد المشتركين بالاتصالات الخلوية بالبلاد، أنه” من الناحية الفنية والواقعية لن تكون هناك فائدة أو جدوى من تركيب تلك المحطات لأهل غزة”.

ونوه محمود إلى أنه “حسب الأنباء الواردة من قطاع غزة، فالاتصالات هناك بدأت تعود تدريجيا”، بعد أن قطعت لأكثر من يوم.

وتمتلك الحكومة المصرية ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات، نسبة تقترب من 45 في المئة من أسهم “فودافون مصر”.

والجمعة، ذكرت مصادر محلية وشركات الاتصالات في غزة، أنه انقطاعا كاملا أصاب الألياف الضوئية المغذية للإنترنت في القطاع، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي تعمد قطع خطوط الإنترنت والتشويش عليها بالتزامن مع هجماته العنيفة.

والأحد تحدثت العديد من المصادر داخل قطاع غزة عن بدء عودة تدريجية لكن ضعيفة لخدمات الاتصالات والإنترنت.

سكاي نيوز