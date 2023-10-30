مناوي يعلن توصيل ٧٤ شاحنة غذائية إلى دارفور

بجهد جماعي تمكنّا من إيصال 74 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والدوائية إلى إقليم دارفور. جزيل شكرنا للدول المانحة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما نشد على أيدي القوات المشتركة في دارفور فهي تعمل في ظروف بالغة القسوة. صحيفة التيار

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