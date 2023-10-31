تغزلت فتاة سودانية في أجواء مدينة جدة السعودية التي تقيم فيها, وسط سخرية كبيرة من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تابع المقطع.
وبحسب رصد ومتاعة محرر موقع النيلين فقد تغزلت الفتاة السودانية في أجواء مدينة جدة الخريفية, وعبرت عن استمتاعها بهطول الأمطار التي لم تشاهده بسبب التصريف الجيد في مدينة جدة.
وقارنت الفتاة بين أجواء الخرطوم وجدة بعد هطول الأمطار, وذكرت أن في العاصمة السودانية (بنعرف المطر عاوزة تصب قبل أسبوع من صوت الضفادع بس).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد سخر البعض من حديثها, وكتب أحدهم (مافي داعي للفلسفة..مصير الغريب يعود لوطنه يا بنتنا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تتغزل في أجواء مدينة جدة السعودية: (لم نشعر بهطول الأمطار وفي الخرطوم بنعرف المطر عاوزة تصب قبل أسبوع من صوت الضفادع بس) وساخرون: (مصير الغريب يعود لوطنه يا بنتنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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