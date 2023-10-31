أعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعبر عدد من صفحات فيسبوك مقطع فيديو للناشط المثير للجدل جوان الخطيب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع يعود تاريخه للعام 2015 وفقاً لما كتب ناشرو المقطع, وتزامن ذلك مع ظهوره الأول على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر محمد الخطيب, الذي يلقب نفسه بجوان الخطيب, خلال المقطع القديم وهو يردد أغنية (شوكلاتة), متابعوا المقطع علقوا بسخرية كبيرة, وكتب أحدهم (دا لمن كان شادي حيله شوية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان يعيدون نشر مقطع فيديو للناشط المثير للجدل جوان الخطيب قبل 8 سنوات إبان ظهوره الأول وساخرون: (دا لمن كان شادي حيله شوية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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