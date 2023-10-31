حكومة شمال كردفان تناقش مصفوفة تعظيم الايرادات

عقد مجلس حكومة ولاية شمال كردفان برئاسة الأستاذ الامين الشايب محمد الامين العام لحكومة الولاية الاجتماع الدوري للمجلس اليوم بالامانة العامة الحكومة بالأبيض. وفي تصريحات صحفية قال الأستاذ عبد المطلب عبد المتعال امين المجلس الأعلى للثقافة والاعلام والشباب والرياضة الناطق الرسمي بإسم الحكومة ان الاجتماع ناقش العديد من القضايا، واضاف أن الاجتماع استمع لتقرير اداء ديوان الحكم المحلي إلى جانب تقارير لمحليات الولاية. و تناول تقارير المحليات أربعة محاور في مجال الحكم والادارة والقطاع الاقتصادي ومحور التنمية الإجتماعية والرعاية الصحية الاساسية والخدمات إلى جانب محور الثقافة والاعلام والشباب والرياضة والتعقيدات الكبيرة التي واجهت المحليات جراء أحداث الحرب التي كان لها الأثر الكبير في اداء المحليات. وفي السياق اوضح الناطق الرسمي بإسم حكومة الولاية ان المجلس استعرض مصفوفة تعظيم الايرادات بشمال كردفان والتي احتوت على العديد من التوصيات لخلق فرص بديلة لمصادر الايرادات وتعظيم دورها لدفع مسيرة التنمية وتقديم الخدمات لانسان الولاية. واستمع المجلس لتنوير حول الوضع الصحي لحمى الضنك بالولاية حيث وصلت الاصابة إلى (620) حالة في أربع محليات، وتقرير آخر من مفوضية العون الانساني حول الوضع الانساني بمراكز الايواء بجانب المنحة السعودية. هذا وقد إجاز مجلس حكومة الولاية مصفوفة تعظيم الايرادات وبعض الرسوم الولائية وتقرير اداء المحليات في النصف السنوي وشهري يوليو واغسطس وديوان الحكم المحلي بالولاية. سونا

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