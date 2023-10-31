والي سنار يلتقي مدير شئون المفوضيات الولائية

بحث والي سنار المكلف الاستاذ توفيق محمد علي عبدالله مع مدير شئون المفوضيات الولائية بمفوضية العون الإنساني الاتحادية الاستاذة اسماء عدلان اليوم بحضور امين عام حكومة ولاية سنار الاستاذ عبدالعظيم احمد علي ابوضراع ومفوض العون الإنساني بالولاية الأستاذ محمد عبدالفتاح٬ بحث اوجه التعاون والتنسيق المشترك من اجل تقديم خدمة مميزة للوافدين كما وقف على دور مفوضية العون الإنساني بولاية سنار تجاه العائدين من الخرطوم. واشاد والي سنار بجهود مفوضية العون الإنساني بولاية سنار تجاه العائدين وقال “ان اهتمامنا بالمفوضية يأتي لقناعاتنا الكبيرة لما تقوم به من عمل في الجانب الانساني”. كما ثمن جهود مركز الملك سلمان للاغاثة وصندوق دعم المرضي الكويتي تجاه العائدين من الخرطوم. مسئول المفوضيات الولائية قال ان ما وجده من عمل كبير بمفوضية العون الإنساني ولاية سنار لم يجده في كل الولايات الأخرى مما يدل على التنسيق ما بين مفوضية سنار مع المنظمات الاممية والوطنية والمحلية بالاضافة الى اهتمام حكومة ولاية سنار بالعمل الانساني ودعم مناشط المفوضية. وقالت اسماء ان ولاية سنار نموذج للعمل الطوعي من خلال استضافتها للعائدين من الخرطوم. كما اشادت بالاستقرار الامني الكبير بولاية سنار. مفوض العون الإنساني بولاية سنار اشار الى مجهودات مفوضية العون الإنساني الاتحادية لوقفتها الكبيرة مع ولاية سنار فيما يتعلق بتوفير الغذاء والدواء والايواء لولاية سنار بالتنسيق مع المنظمات المانحة ووقوفها على توزيع اعانات مالية وغذائية وقال “اننا نتطلع إلى اداء ممتاز يشبه انسان سنار”. سونا

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